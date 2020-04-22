7 модных ошибок, которые совершает каждая девушка

Источник материала: ОНТ

Порой мы не замечаем за собой плохие модные привычки. Однако иногда со стороны может быть виднее. Мы расскажем о семи модных ошибках, которые регулярно совершает каждая девушка.

1. Очки на голове

Очки предназначены только для того, чтобы защищать глаза от солнца, но никак не для того, чтобы украшать или держать волосы. Если вам необходимо чем-то закрепить волосы, то лучше присмотреться к ободкам или заколкам. Постарайтесь носить с собой чехол, чтобы в любой момент можно было сложить в него очки и убрать в сумку.





2. Набитые карманы

Эта привычка самая распространённая среди девушек, которые любят носить маленькие сумочки. Телефон или ключи в заднем кармане джинсов, мелочь, чеки, карты смотрятся не только неряшливо, но также и никто не гарантирует их сохранность. Рассчитывайте прежде всего на свои возможности. Если вы понимаете, что не можете уложить в сумку всё, что необходимо, то замените её на более вместительную.





3. Колготки с эффектом загара

Если эта вещь всё ещё присутствует в вашем гардеробе, то срочно избавляйтесь от неё. Особенно смешно такие колготки выглядят на бледных девушках. Они создают контраст между очень светлой кожей рук и лица и тёмными ногами.

4. Одежда не по размеру

Одинаково плохо смотрятся как слишком маленькие, так и большие размеры вещей. Если в первом случае вещи подчеркнут малейшие недостатки и создадут складки на боках, то во втором случае слишком длинные рукава, плечи не на месте будут смотреться неряшливо и безвкусно. Исключение - одежда оверсайз. Она создана таким образом, чтобы даже при больших размерах держалась нужная форма.

5. Спортивные кроссовки на каждый день

Несмотря на то, что современная мода допускает, а порой и вовсе приветствует сочетание кроссовок с деловым костюмом, мини юбкой или даже платьем, здесь имеются ввиду повседневные кроссовки. Но никак не беговые. Дело в том, что спортивная обувь не предназначена для прогулок по городу. Она должна обеспечивать комфорт ногам во время занятий спортом.





6. Босоножки на колготки

Босоножки носят на босу ногу. Ведь это можно понять из названия обуви. Однако многие девушки всё равно продолжают носить их не по сезону. Чтобы было теплее, они надевают колготки. Однако капроновые колготки не помогут согреться. Но придадут наряду нотку безвкусицы.





7. Торчащее бельё

Нижнее бельё должно всегда оставаться под одеждой. А вот торчащие лямки бюстгальтера в сочетании с открытым платьем — первые признаки безвкусицы.