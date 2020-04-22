Источник материала: ОНТ

Дмитрий Шульга возглавит юниорскую сборную Беларуси по хоккею, составленную из игроков не старше 18 лет.

Кандидатуру специалиста рекомендовал тренерский совет Федерации хоккея Беларуси. В минувшем сезоне Дмитрий Шульга руководил юношеской сборной и привел 17-летних ребят к золотым медалям высшей лиги чемпионата страны. Теперь эти хоккеисты составят костяк юниорской сборной, которая представит Беларусь на чемпионате мира в следующем году. Напомним, в этом сезоне мировой форум среди юниоров должен был пройти в апреле в США, но в итоге был отменен.

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