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Дмитрий Шульга возглавит юниорскую сборную Беларуси по хоккею

22.04.2020 11:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Дмитрий Шульга возглавит юниорскую сборную Беларуси по хоккею

Дмитрий Шульга возглавит юниорскую сборную Беларуси по хоккею, составленную из игроков не старше 18 лет.

Кандидатуру специалиста рекомендовал тренерский совет Федерации хоккея Беларуси. В минувшем сезоне Дмитрий Шульга руководил юношеской сборной и привел 17-летних ребят к золотым медалям высшей лиги чемпионата страны. Теперь эти хоккеисты составят костяк юниорской сборной, которая представит Беларусь на чемпионате мира в следующем году. Напомним, в этом сезоне мировой форум среди юниоров должен был пройти в апреле в США, но в итоге был отменен.

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Дмитрий Шульга возглавит юниорскую сборную Беларуси по хоккею, составленную из игроков не старше 18 лет. Кандидатуру специалиста рекомендовал тренерский совет...
 
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