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«Эти люди рискуют за каждого из нас». Представители молодёжных субкультур Гродно устроили в честь медиков перформанс
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Гродно представители молодёжных субкультур поблагодарили медиков за труд, устроив на площадке перед инфекционной больницей импровизированное шоу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Таланты и умения молодые люди продемонстрировали как врачам, так и пациентам, которые через окна палат смогли наблюдать за креативным представлением. Не обошлось и без плаката с тёплыми словами. Подкрепили благодарность подарками – это маски и защитные экраны, вода и продукты питания от первичных организаций БРСМ.
Елена Номерович, учащаяся Гродненского государственного профессионально-технического колледжа бытового обслуживания населения:
Анна Саросек, первый секретарь Гродненского областного комитета БРСМ:
Кроме того, в Гродненском регионе продолжают действовать горячие линии для пожилых людей, которым волонтёры помогают с доставкой продуктов и медикаментов. Немало звонков поступает и от представителей фирм и организаций, которые предлагают свою помощь медицинским работникам.
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«Эти люди рискуют за каждого из нас». Представители молодёжных субкультур Гродно устроили в честь медиков перформанс
Новости Беларуси. В Гродно представители молодёжных субкультур поблагодарили медиков за труд, устроив на площадке перед инфекционной больницей...
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