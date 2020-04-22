В Бресте мотоцикл врезался в Peugeot: байкер в больнице

Источник материала: Tut.by

Мотоциклист пострадал при столкновении с легковушкой в Бресте, сообщили в областной ГАИ.





Авария произошла вечером 21 апреля на улице Октябрьской Революции. По предварительной информации, 24-летний водитель мотоцикла Kawasaki ZX-9R Ninja ехал в сторону улицы Волгоградской и напротив дома № 7а врезался в Peugeot, водитель которого завершил маневр разворота.





В результате ДТП мотоциклист получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.