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В Бресте мотоцикл врезался в Peugeot: байкер в больнице
Источник материала: Tut.by
Мотоциклист пострадал при столкновении с легковушкой в Бресте,
Авария произошла вечером 21 апреля на улице Октябрьской Революции. По предварительной информации, 24-летний водитель мотоцикла Kawasaki ZX-9R Ninja ехал в сторону улицы Волгоградской и напротив дома № 7а врезался в Peugeot, водитель которого завершил маневр разворота.
В результате ДТП мотоциклист получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
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Авария произошла вечером 21 апреля на улице Октябрьской Революции.
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