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«Человек сломал ключицу - через полчаса вторую». Травматологи - о пациентах и частых травмах
Источник материала: Tut.by
Если у вас когда-нибудь был перелом, вы точно попадали в травмпункт. А если это было зимой, то, скорее всего, вам при этом приходилось очень долго ждать приема врача. Мы поговорили с травматологами и узнали о сезонности в их работе, самых глупых травмах (правда, очень-очень глупых), об ошибках, которые к ним приводят и о том, как нельзя лечиться.
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«Люди готовы мазать на себя все, что есть в холодильнике, лишь бы не ходить к врачу».
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