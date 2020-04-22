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«Человек сломал ключицу - через полчаса вторую». Травматологи - о пациентах и частых травмах

22.04.2020 11:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Если у вас когда-нибудь был перелом, вы точно попадали в травмпункт. А если это было зимой, то, скорее всего, вам при этом приходилось очень долго ждать приема врача. Мы поговорили с травматологами и узнали о сезонности в их работе, самых глупых травмах (правда, очень-очень глупых), об ошибках, которые к ним приводят и о том, как нельзя лечиться.

 
 
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«Люди готовы мазать на себя все, что есть в холодильнике, лишь бы не ходить к врачу».
 
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