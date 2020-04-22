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Стало известно, игроки из каких стран самые востребованные на мировом футбольном рынке
Источник материала: ОНТ
Игроки из Бразилии, Франции и Аргентины – самые востребованные на мировом футбольном рынке.
1600 бразильцев в прошлом сезоне перешли в иностранные чемпионаты, причем 74% – в высшие дивизионы. Всего в рейтинге – 186 стран, футболисты которых играют за границей. Беларусь оказалась на 68-м месте: 43 наших игрока выступали в зарубежных лигах.
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Игроки из Бразилии, Франции и Аргентины – самые востребованные на мировом футбольном рынке. 1600 бразильцев в прошлом сезоне перешли в иностранные чемпионаты,...
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