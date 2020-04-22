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Посвящено 150-й годовщине
22.04.2020 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
Посвящено 150-й годовщине
В Кричеве отметили 150-летие со дня рождения мыслителя и революционера, основателя советского государства Владимира Ильича Ленина.
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Посвящено 150-й годовщине В Кричеве отметили 150-летие со дня рождения мыслителя и революционера, основателя советского государства Владимира Ильича Ленина. У
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