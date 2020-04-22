Источник материала: Кричевская жизнь

Посвящено 150-й годовщине

В Кричеве отметили 150-летие со дня рождения мыслителя и революционера, основателя советского государства Владимира Ильича Ленина.

У памятника Ленину, который находится в центре города, на площади, которая носит его имя, прошло торжественное мероприятие. Участие в нем приняли члены райисполкома, представители районной организации КПБ, правоохранительных органов, профсоюзов, общественности.

Открывая его, заместитель председателя райисполкома Ирина Евдокименко отметила, что имя Владимира Ильича Ленина прочно вошло в историю XX века, а его деятельность во многом определила ход мирового развития. Советское государство, построенное под руководством В.И. Ленина, превратилось в великую державу, одержало победу в Великой Отечественной войне, прославилось многими достижениями. Жизненный подвиг Ленина и сегодня остается примером самоотверженной борьбы за справедливое общество.

Председатель районного Совета депутатов Ирина Прудникова, первый секретарь районной организации КПБ Зинаида Скачкова говорили о значении личности Ленина для истории нашей страны, всего человечества. Военный комиссар района подполковник Максим Томашев вручил юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне>>.



















