Давай-ка с нами на канал в YouTubе

Источник материала: Кобринский вестник

Милейшая крольчиха Баффи, йорк-непоседа Пупся, игривая кошечка Мурка, занятный кот Малыш, осторожная Рыжуля… Эта пушистая компания – главные герои канала «А ну-ка давай-ка», который ведёт с 2016 года семейная пара из Кобрина Андрей и Анна Степуко. Благодаря своим подписчикам, количество которых давно перешагнуло за миллион, молодые люди получили «золотую» кнопку от YouTubе, но сами так и остались в тени любимых питомцев.





– Пока мы не готовы появиться в кадре, да и не ставим такой цели, ведь вряд ли нам удастся переиграть главных героев, – говорит Анна.

Основные зрители канала – жители Беларуси, Украины, России и Казахстана. Вопрос, готовы ли были кобринские блогеры к тому, что их канал менее чем за четыре года войдёт в тройку самых крупных каналов о животных на территории СНГ, заставляет задуматься моих собеседников.

– Не совсем… Но, конечно, мы к этому стремились. И путь наш не был простым. Перепробовали себя, можно сказать, в разных жанрах. Искали интересные темы – выкладывали обзоры еды, снимали летсплей, тревел-влоги о Беларуси, рисование, поделки своими руками, кукольный театр и многое другое. Но за полгода упорной ежедневной работы с утра и до поздней ночи достичь цели так и не получалось – количество подписчиков не увеличивалось, – рассказывает Андрей. – Тогда мы решили сменить направление и стали искать “героя канала”.

Им стала крольчиха Баффи, подаренная Андреем жене. С первого видео она полюбилась зрителям, и число подписчиков молниеносно устремилось вверх. Прошло два месяца, и на канал подписалось больше 100 тысяч человек.





– Еще большему количеству подписчиков канала поспособствовал призыв Андрея на военные сборы, – с улыбкой замечает Анна. – Для съемок видео с животными нужны два человека. Поэтому, когда Андрея призвали, я решила не прекращать работу и поехала за помощью к родителям в Кобрин, Тут и ждала меня остальная «пушистая компания». Когда пришло время возвращаться в столицу, всплыл вопрос: «А что же делать с животными»? И я к ним привязалась, и наши зрители. Привыкшим к свободе «пушистикам», вряд ли бы понравилось в маленькой квартире, поэтому мы приняли решение остаться.

Так у блогеров из Кобрина появился канал на YouTubе о весёлых и забавных приключениях их четвероногих друзей. А главной особенностью канала, является то, что все герои канала «разговаривают». Вы когда-нибудь задумывались: «О чем же думает сейчас мой кот?» Вот и ребята задумались.

– Секрет в том, чтобы написать текст, который хорошо совмещается с движениями животных в кадре, и не забыть про различные звуки – чихание, зевание, хруст продуктов. Ну и конечно у каждого героя должен быть свой особенный голос, который отражает не только поведение, но и характер животного. Думаю, у нас это неплохо получается, – рассказывает Анна.





На данный момент в родительском доме Анны одна из комнат отведена исключительно для животных, она же – маленький Голливуд – студия, где чаще всего проходят съёмки. Одно видео длится в среднем десять минут. Создание ролика – от начала и до готового продукта – занимает около 5 дней.

– Процесс этот очень увлекательный. И выделить, какой из этапов самый интересный, лично мне сложно, – задумывается Анна. – Многое зависит и от вида ролика, у нас их, условно, три. Первый, это видео с заранее придуманным сюжетом, тут мне нравится включать всю свою фантазию и придумывать захватывающий сюжет, в котором каждому герою отводится определённая роль. Второй – это ролики, в которых мы помещаем «пушистиков» в различные ситуации и снимаем их реакцию. Например, даем новую игрушку или необычную для животных еду или же устраиваем им испытания на ловкость и сообразительность. Тут меня привлекает процесс съемки – всегда интересно узнать, как, например, Мурка или Малыш поведут себя в той или иной ситуации. Ну и третий вид – это любительская съемка. Мы просто берем камеру и снимаем все, что делают наши питомцы. Здесь самое интересное – этап монтажа: никогда заранее не знаешь, что получится придумать из отснятого материала.

Темы и идеи для сюжетов рождаются по-разному. Моим героям – инженерам по образованию, совсем не чуждо творческое начало. Их наблюдательность, начитанность, умение прислушиваться к своей аудитории произвело на свет «Школу котов», «Леди Бафф и супер Кот», «Тайная жизнь домашних животных» и много других роликов, которые набрали больше миллиона просмотров.

Главное правило Анны и Андрея – не навредить своим питомцам, поэтому они всё продумывают до мелочей. Лучше перестраховаться, чем потом пожалеть о том, что ранил животное. Да и шутки должны быть безобидными, пусть немного наивными, но милыми и добрыми.







А вообще, если хочешь, чтобы получилось качественное видео, считают мои герои, мелочей на любом из этапов его создания быть не должно. Важно как само оформление ролика, его обложка, соответствующая музыка, так и реквизиты, скорость развития сюжета, освещение…

– Цифры цифрами, лайки лайками, но цель-то наша – не только посмешить и развлечь, но и воспитательная. Нас смотрят дети, и они должны на добрых роликах учиться заботиться о животных, любить их.

Кстати, сами мои герои-блогеры стараются регулярно оказывать материальную помощь мини-приюту-передержке «SOS-помощь бездомным животным», который есть в Кобрине.

На вопрос, что бы успешные блогеры (а их уже с уверенностью такими можно назвать) пожелали тем, кто только хочет заняться съёмкой и завоевать своего зрителя, отвечают:

– Отбросить все сомнения, взять в руки камеру или же на первых порах телефон и сделать первый шаг. Не пытаться первоначально снимать сложные сюжеты, начать с простого – попробовать поиграть с каким-нибудь предметом. Только когда начнёшь работать, сможешь увидеть, что у тебя получается, а что нет. И сразу возникнут новые вопросы, найдя ответы на которые, в итоге ты и придешь к успеху. Как и в любой работе важна любовь к тому, что делаешь, к тем, кто являются главными героями твоих сюжетов, и, безусловно, уважение к зрителю.

Когда я поинтересовалась, а не хотят ли мои герои подняться еще на одну ступеньку выше и достичь «бриллиантовой» кнопки, блогеры обратились к аналитике:

– Если темпы развития нашего канала останутся на том же уровне, что и сейчас, то до отметки в 10 миллионов подписчиков мы доберемся через 4 года. И мы будем рады получить эту награду. Ведь это не просто украшение на стену, не просто цифры, это отображение огромного количества людей, которым нравится наше творчество.

Елена БАКУН.

Главные герои канала «А ну-ка давай-ка». Фото из архива Анны и Андрея Степуко.