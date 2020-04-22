ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Посмотрите, как гаишник спас жизнь задыхающейся девочке в Слуцком районе

22.04.2020 12:14 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сотрудник ГАИ спас ребенка от удушья в Слуцком районе. Нагрудный видеорегистратор инспектора снял, как развивались события.

Майор милиции Дмитрий Семибратов прибыл по вызову о нарушении правил парковки автомобиля в агрогородке Гацук, но его внимание привлекло скопление граждан неподалеку от парковки. Когда инспектор подошел к гражданам, то увидел, что на земле у подъезда лежит 11-летняя девочка без признаков жизни.

— Из обрывочных и сбивчивых фраз столпившихся местных жителей и по синеющим на глазах лицу и рукам девочки милиционер понял, что она чем-то подавилась и не может дышать, — рассказали в милиции.


Сотрудник ГАИ отреагировал быстро. Он поднял ребенка, обхватил его руками сзади в области солнечного сплетения и резко нажал руками. Изо рта девочки выпала пластина для выравнивания зубов и кусок булочки. Ребенок начал дышать и вскоре пришел в себя.

— О своем поступке милиционер умолчал, — отметили в РОВД. — Об этом стало известно при просмотре записи видеорегистратора ответственным дежурным.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О своем поступке милиционер умолчал. Об этом стало известно при просмотре записи видеорегистратора ответственным дежурным.
 
Новости дня
Новости разные
 
Продлена подачу заявок на фестивали-конкурсы патриотической песни
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
22.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика