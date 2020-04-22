Посмотрите, как гаишник спас жизнь задыхающейся девочке в Слуцком районе

Источник материала: Tut.by

Сотрудник ГАИ спас ребенка от удушья в Слуцком районе. Нагрудный видеорегистратор инспектора снял, как развивались события.

Майор милиции Дмитрий Семибратов прибыл по вызову о нарушении правил парковки автомобиля в агрогородке Гацук, но его внимание привлекло скопление граждан неподалеку от парковки. Когда инспектор подошел к гражданам, то увидел, что на земле у подъезда лежит 11-летняя девочка без признаков жизни.

— Из обрывочных и сбивчивых фраз столпившихся местных жителей и по синеющим на глазах лицу и рукам девочки милиционер понял, что она чем-то подавилась и не может дышать, — рассказали в милиции.





Сотрудник ГАИ отреагировал быстро. Он поднял ребенка, обхватил его руками сзади в области солнечного сплетения и резко нажал руками. Изо рта девочки выпала пластина для выравнивания зубов и кусок булочки. Ребенок начал дышать и вскоре пришел в себя.

— О своем поступке милиционер умолчал, — отметили в РОВД. — Об этом стало известно при просмотре записи видеорегистратора ответственным дежурным.