|
Во всем мире запустили механизмы господдержки бизнеса из-за коронавируса. А как у нас?
Источник материала: Myfin
Чем нынешний кризис отличается от предыдущих?
Кризис может быть связан с недостатком каких-то ресурсов, например – неурожай, или из-за недостатка рабочей силы, например – после эпидемии. Возможен кризис из-за разрушения материальной базы – после войны или стихийного бедствия.
Бывают экономические кризисы, когда предприятия могут производить, но у потребителей нет денег чтобы купить произведенное. Такими были все мировые кризисы, начиная с Великой депрессии, в т.ч. 1998 и 2008 годы.
Нынешний кризис от предыдущих отличается принципиально. Материальная база, и в Беларуси, и в других странах, сохранилась. Человеческие потери на самом деле невелики и не могут повлиять ни на производство, ни на потребление.
Но потребление ограничилось только срочно необходимыми товарами, большей частью продуктами, лекарствами и коммунальными услугами. И товарные и финансовые ресурсы у продавцов и покупателей есть, но нет их движения, потому в перспективе следует ожидать всего, что бывает при структурном финансовом кризисе.
Больше всего уже пострадали и наверняка еще пострадают туризм и перевозки. Падение нефтяных цен уже вызвали падение российского, а вслед за ним – белорусского рубля. Сверх того, некоторые страны ограничили экспорт товаров, особенно продовольственных и медицинских.
Чем это грозит бизнесу и как с этим борются?
Бизнес – это встречное движение денег, товаров и услуг. Если процесс останавливается, нет и бизнеса.
В наихудшем положении, и в Беларуси, и в других странах, оказываются: туризм, сфера развлечений, и большинство мелких предприятий, особенно в услугах и розничной торговле.
Власти, особенно в экономически развитых странах, это понимают и принимают, наряду с поддержкой населения, активные меры по поддержке бизнеса, особенно малого. Вот некоторые из них:
Как кризис повлиял на бизнес в Беларуси и какая помощь нужна?
Отечественный бизнес уже понес потери из-за снижения спроса и остановки передвижения людей. Опросы сообщают о падении выручки:
Пострадал даже IT-сектор по причине уменьшения зарубежных заказов.
В такой ситуации уже было несколько обращений бизнес-союзов к правительству. Предприниматели просят:
Какая поддержка обещана и уже оказана белорусскому бизнесу?
Отечественному бизнесу обещают некоторую поддержку для борьбы с кризисом. Первые заявления об этом прозвучали еще во второй половине марта.
Премьер-министр Сергей Румас
Однако заметим, что экономика и бизнес в Беларуси не эквивалентные понятия. Крупные предприятия оформлены как акционерные общества, но фактически остаются государственными.
Госкомитет по имуществу сообщал о возможности
Но это касается лишь аренды государственного имущества.
Рассматриваются заявленные бизнесом инициативы по налоговым отсрочкам, кредитным каникулам, отсрочкам по коммунальным платежам.Акционерным обществам может быть предложено провести дополнительный выпуск акций, которые выкупит государств и тем самым увеличит капитал предприятия.
Каких предприятий это коснется пока не известно.
Экспортерам и импортерам разрешают продлить срок завершения сделок. Что весьма полезно при перебоях в международных поставках.
Предприятиям
Два последних пункта уже работают, но коснутся в основном экспортеров, импортеров и крупных предприятий. Малый и средний бизнес эти меры вряд ли почувствует. Также упрощаются некоторые разрешительные процедуры, например – в области сертификации, но они также касаются узкого круга лиц и не обещают серьезной экономии.
Остальные меры поддержки бизнеса в условиях пандемии и сопутствующего экономического кризиса находятся в стадии обсуждения.
На поддержку надеяться не стоит
Однако надеяться на серьезную поддержку белорусскому бизнесу не стоит. Этому есть сразу несколько оснований:
Есть вероятность, что для бизнеса будут объявлены какие-то послабления, ограничительные меры, если это не уменьшает доходы бюджета.
Что касается финансовой поддержки, то ее можно было бы ожидать только в форме кредитов, и в том случае, если целевую кредитную линию для бизнеса откроют какие-то зарубежные структуры, вроде ЕБРР или Всемирного банка.
Текст: Игорь Смирнов
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Коронавирус вызвал экономические проблемы во всех странах и регионах, кроме, пожалуй, некоторых удаленных от остального мира сообществ. Беларусь не является...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)