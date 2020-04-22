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Продлена подачу заявок на фестивали-конкурсы патриотической песни

22.04.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Внимание! Несвижский РЦК продлевает подачу заявок на фестивали-конкурсы патриотической песни до 25 апреля. Присылайте свои заявки и видеофайлы на нашу электронную почту: rckid@list.ru и festrck@tut.by.

Продлена подачу заявок на фестивали-конкурсы патриотической песни


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Внимание! Несвижский РЦК продлевает подачу заявок на фестивали-конкурсы патриотической песни до 25 апреля. Присылайте свои заявки и видеофайлы на нашу
 
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