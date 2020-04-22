Внимание! Несвижский РЦК продлевает подачу заявок на фестивали-конкурсы патриотической песни до 25 апреля. Присылайте свои заявки и видеофайлы на нашу электронную почту:
|
Продлена подачу заявок на фестивали-конкурсы патриотической песни
22.04.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны
Источник материала: Нясвижскiя навiны
Внимание! Несвижский РЦК продлевает подачу заявок на фестивали-конкурсы патриотической песни до 25 апреля. Присылайте свои заявки и видеофайлы на нашу электронную почту:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Внимание! Несвижский РЦК продлевает подачу заявок на фестивали-конкурсы патриотической песни до 25 апреля. Присылайте свои заявки и видеофайлы на нашу
|
Свежие газеты
Архив (Разное)