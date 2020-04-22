Сдали нервы? Чиновники Минздрава надели маски

По крайней мере, в публичном пространстве.





Конечно, особенно это касается чиновников из окружения Лукашенко, который сам "вирусов не видит" и других пытается убедить в том, что "они тут не летают"





Однако на сегодняшнюю пресс-конференцию представители Минздрава - замначальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан и главный внештатный диетолог Минздрава Екатерина Протасова - пришли в защитных масках.













А вот главный внештатный инфекционист Минздрава Игорь Карпов, несмотря на возраст из "группы риска", пока основные правила защиты проигнорировал. Как и представитель МВД Ольга Чемоданова











