ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Сдали нервы? Чиновники Минздрава надели маски

22.04.2020 13:24 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Ни одни белорусский чиновник до сегодняшнего дня не надевал маски.

По крайней мере, в публичном пространстве. 

Конечно, особенно это касается чиновников из окружения Лукашенко, который сам "вирусов не видит" и других пытается убедить в том, что "они тут не летают"

Однако на сегодняшнюю пресс-конференцию представители Минздрава -  замначальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан и главный внештатный диетолог Минздрава Екатерина Протасова - пришли в защитных масках.



А вот главный внештатный инфекционист Минздрава Игорь Карпов, несмотря на возраст из "группы риска", пока основные правила защиты проигнорировал. Как и представитель МВД Ольга Чемоданова
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ни одни белорусский чиновник до сегодняшнего дня не надевал маски.
 
Новости дня
Новости разные
 
Подведены итоги интернет-конкурса литературных работ «Зямля пад белымі крыламі»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
22.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика