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Подведены итоги интернет-конкурса литературных работ «Зямля пад белымі крыламі»

22.04.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Подведены итоги интернет-голосования Республиканского интернет-конкурса литературных работ «Зямля пад белымі крыламі», посвященного 90-летию Владимира Короткевича

Для участия в мероприятии, которое проходило в рамках Года малой родины, было представлено 114 литературных произведений, написанных юными поэтами и прозаиками Беларуси.

В результате интернет-голосования победителями республиканского конкурса стали 6 участников, четверо из которых – талантливые учащиеся Минской области!

Победители:

Вадим Лялеко, учащийся гимназии г. Фаниполя Дзержинского района – номинация «Лучшее стихотворное произведение» (8-10 лет);

Елизавета Дубина, учащаяся Свирского учебно-педагогического комплекса детский сад – средняя школа Мядельского района – номинация «Лучшее стихотворное произведение» (11-13 лет);

Глеб Рыбалт, учащийся Свирского учебно-педагогического комплекса детский сад – средняя школа Мядельского района – номинация «Лучшее прозаическое произведение» (8-10 лет);

Маргарита Полубинская, учащаяся средней школы № 3 г. Борисова – номинация «Лучшее прозаическое произведение» (11-13 лет).


 
 
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Подведены итоги интернет-голосования Республиканского интернет-конкурса литературных работ «Зямля пад белымі крыламі», посвященного 90-летию...
 
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