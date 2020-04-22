Что «делает» ваш день? Наверное, утро. Чашка ароматного кофе, улыбки родных, теплые лучи весеннего солнца… И вот уже на душе становится ярче и позитивнее. Но, выйдя на улицу с хорошим настроением, рискуешь потерять его по дороге на работу…

Так случилось и со мной. Дорога до остановки неблизкая. И часто такая утренняя прогулка доставляет массу положительных эмоций. Только не в этот раз. Путь мой лежит через небольшой лесок. По дорожке, которую, видно, много лет назад протоптали жители «высокого» микрорайона нашего поселка, ежедневно проходит масса народу: люди спешат на работу и домой, по этой же тропке родители ведут в детский сад малышей и вечером возвращаются с ними обратно. Место красивое. Зимой детвора катается здесь с горки…

Спустившись к лесочку, хорошее настроение я потеряла без следа. Сколько же вокруг мусора! Первые цветы, распустившиеся под солнцем, прикрылись полиэтиленом, пластиком, бумагой. Куда ни глянь — места «живого» не найти. Растаял снег, а вместе с ним и дивное белоснежное покрывало, под которым спала вся эта «красота». Надо сказать, что не только прошлогодний мусор лежит то тут, то там, даже не пытаясь укрыться от людских глаз. Белеет и новый «урожай». Фантики от конфет, коробки из-под сока, фольга от упаковок детских пюре…

И каждый день кто-то, идя домой или на работу (да мало ли куда), добавляет к этому пейзажу и свои мусорные штрихи.

Стыдно… Стыдно идти по такому замусоренному нашими же руками лесу, стыдно вести по этой дороге своих детей и делать вид, что ничего не происходит. Мусор? Грязь? Да ладно, мало ли что там, под ногами, валяется. Лучше не будем смотреть под ноги, поднимем глаза к небу. Но и его красота меркнет, потому что перед взором все равно стоит «дивная» картина весеннего леса, «украшенная» яркими штрихами мусора, который точно не к лицу природе…

Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.

Фото автора.