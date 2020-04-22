Одной из причин, способствующей совершению хищений, является беспечность, халатность собственника, а в некоторых случаях полное нежелание предпринимать меры по соблюдению минимальных условий, направленных на предотвращение противоправных посягательств со стороны криминального элемента.

По окончании дачного сезона наблюдается рост посягательств на дачные помещения и гаражи граждан. Для проникновения в них злоумышленники используют различные способы, в том числе взлом двери, воздействие на окно, подбор ключа, проворот сердцевины замка, свободный доступ.

Предметами посягательств являются как дорогостоящая компьютерная и бытовая техника, транспортные средства, так и продукты питания, одежда, обувь, предметы домашнего обихода, в том числе и кухонная утварь. Зачастую при проникновении в дачные дома и расположенные рядом с ними подсобные помещения злоумышленники похищают строительный инвентарь, электрическую садовую технику и другое имущество, оставленное владельцами на длительный период времени.

Для того, чтобы уберечь свое имущество, нужно всегда помнить основные правила, соблюдение которых поможет обеспечить его сохранность.

Если выходите, закрывайте двери на все замки, все окна. Эти действия должны стать привычкой для всех членов вашей семьи. Избегайте разговоров на тему своего местонахождения, особенно в присутствии чужих людей и детей. Напоминайте детям, о том, что нельзя рассказывать незнакомым людям о том, кто находится дома, а также о том, где хранятся ключи от дома или квартиры. Оборудуйте свою дачу либо гараж, транспортное средство различными доступными техническими приспособлениями, например, бронированными дверями, охранной сигнализацией, видеонаблюдением. Если в момент возвращения на дачу услышите, что в доме кто-то чужой, не пытайтесь его задержать! Необходимо привлечь внимание окружающих, вызвать милицию и запомнить приметы преступника. Если застанете свое жилище взломанным — ничего не убирайте, не пытайтесь быстро установить, что пропало. Вы уничтожите следы и доказательства преступления. Спокойно дождитесь приезда милиции. Никогда не хвастайтесь своим благосостоянием в присутствии малознакомых либо посторонних людей. Не пускайте в дачный дом и гараж малознакомых людей. Научите своего ребенка с осторожностью относиться к чужим людям, не доверять им, предупреждайте их о возможности совершения ими преступления.

Способов для проникновения в чужое жилище или гараж существует много. Невскрывающихся замков не бывает. Поэтому лучшего способа обезопасить свое имущество, чем установка охранной сигнализации, пока не изобретено. Заключая договора на охрану жилища, подразделения охраны Минской области берут на себя обязательства по сохранности всего, что вам дорого.

Вадим ВОЗНЕСЕНСКИЙ, заместитель начальника Минского областного управления Департамента охраны.