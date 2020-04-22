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23 апреля состоится дистанционная консультация по вопросам трудового законодательства

22.04.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

23 апреля с 10.10 до 12.10 по телефону 8 (017) 218-25-04 дистанционную консультацию по вопросам трудового законодательства проведет главный правовой инспектор труда Белорусского профсоюза работников энергетики, газовой и топливной промышленности Игорь Николаевич СИЛИН.
Предварительная запись по телефону 7-73-85.
• В Комитете государственного контроля Гомельской области прием граждан временно будет осуществляться, согласно графику, в рабочие дни с 8.00 до 13.00 по предварительной записи по телефону в Гомеле 8 (0232) 23-83-68.

 
Теги: Гомель
 
 
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23 апреля с 10.10 до 12.10 по телефону 8 (017) 218-25-04 дистанционную консультацию по вопросам трудового законодательства проведет главный правовой инспектор...
 
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