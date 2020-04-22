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В Солигорском районе задержали браконьера, подстрелившего косулю.
22.04.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
14 апреля 2020 16:17 4377
В Солигорском районе задержали браконьера, подстрелившего косулю.
В Солигорском районе браконьер подстрелил косулю. По данному факту ведется следствие.
По имеющимся данным, житель населенного пункта Величковичи Солигорского района без разрешения на охоту добыл взрослого самца косули. Кроме этого, мужчина охотился с использованием запрещенных орудий — петель из металлического троса. Причиненный ущерб оценивается в 3240 рублей, что составляет 120 базовых. Согласно действующему законодательству, это является ущербом в особо крупном размере.
Источник:
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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14 апреля 2020 16:17 4377 В Солигорском районе задержали браконьера,...
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