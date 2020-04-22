В Солигорском районе задержали браконьера, подстрелившего косулю.

По имеющимся данным, житель населенного пункта Величковичи Солигорского района без разрешения на охоту добыл взрослого самца косули. Кроме этого, мужчина охотился с использованием запрещенных орудий — петель из металлического троса. Причиненный ущерб оценивается в 3240 рублей, что составляет 120 базовых. Согласно действующему законодательству, это является ущербом в особо крупном размере.



В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 282 УК РБ. Ему грозит наказание в виде лишения права занимать определенные должности, штрафа или ареста.

