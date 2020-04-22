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В Солигорском районе задержали браконьера, подстрелившего косулю.

22.04.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


14 апреля 2020 16:17 4377

В Солигорском районе задержали браконьера, подстрелившего косулю.

Автор: Эдуард Кидяев. Источник: agronews.com.

В Солигорском районе браконьер подстрелил косулю. По данному факту ведется следствие.

В Солигорском районе задержали браконьера, подстрелившего косулю.

По имеющимся данным, житель населенного пункта Величковичи Солигорского района без разрешения на охоту добыл взрослого самца косули. Кроме этого, мужчина охотился с использованием запрещенных орудий — петель из металлического троса. Причиненный ущерб оценивается в 3240 рублей, что составляет 120 базовых. Согласно действующему законодательству, это является ущербом в особо крупном размере.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 282 УК РБ. Ему грозит наказание в виде лишения права занимать определенные должности, штрафа или ареста.

В Солигорском районе задержали браконьера, подстрелившего косулю.

Источник: agronews.com. Фото носит иллюстративный характер.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"

 
 
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14 апреля 2020 16:17 4377 В Солигорском районе задержали браконьера,...
 
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