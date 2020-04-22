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Панихид на кладбищах Глусского района в этом году не будет

22.04.2020 — Разное | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Панихид на кладбищах Глусского района в этом году не будет

В этом году на Радоницу на кладбищах Глусского района панихиды проводиться не будут. Об этом 22 апреля редакции сообщил настоятель Свято-Богоявленского храма протоиерей Михаил Лазовский.

«В субботу, воскресенье, понедельник и вторник (25 — 28 апреля) Свято-Богоявленский храм будет открыт с 8:00 до 18:00. Службы будут проводиться в обычном режиме, но желательно оставлять в храме записки. Записки можно приносить, не пересекаясь друг с другом», — сказал отец Михаил.

Днем ранее в своем комментарии в группе «Газета «Радзіма». Новости Глусского района» в соцсети «ВКонтакте» к материалу «Главный государственный санитарный врач района настоятельно рекомендует глусчанам ограничить свои передвижения и контакты» протоиерей Михаил Лазовский написал: «Кстати, панихид на кладбищах в этом году не будет. Не хочу провоцировать людей, собравшихся на местах погребения своих родственников и близких на встречу в одно время и в одном месте. Все заупокойные службы пройдут в храме. Надеюсь на Ваше благоразумие и понимание. Христос воскрес!».

Ну, а тем, кто всё же не прислушивается к призывам медиков и служителей церкви, и не собирается откладывать поездки и встречи с родственниками на кладбищах, мы от себя добавим: не забывайте о средствах защиты и правилах респираторного этикета. Соблюдайте дистанцию, мойте чаще руки или обрабатывайте их дезсредством. А лучше — оставайтесь дома!

 
 
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В этом году на Радоницу на кладбищах Глусского района панихиды проводиться не будут. Об этом 22 апреля редакции сообщил настоятель Свято-Богоявленского храма...
 
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