Шоколадная «колбаса». Десерт, который тает во рту. Рецепт ведущей ОНТ Екатерины Тишкевич

Шоколадная «колбаса» – десерт, который тает во рту. Своим рецептом этого лакомства специально для читателей ONT.BY делится ведущая «Наших новостей»Екатерина Тишкевич.
Как готовить основу? В глубокую ёмкость разламываем на кусочки 4 пачки печенья «К чаю».
Как готовить глазурь? В сотейнике смешиваем полпачки сливочного масла, 150 г. сметаны, 4-5 ст. л. какао-порошка, 4-5 ст. л. сахара. Разогреваем на медленном огне, постоянно помешивая. Не кипятим, следим, чтобы все ингредиенты растаяли.
1. Заливаем горячей глазурью печенье и хорошенько размешиваем. 2. Перекладываем полученную массу в пищевую пленку, формируем «колбасу» и ставим в холодильник застывать. Через 2 часа шоколадная «колбаса» готова.
Секреты приготовления: 1. Печенье не должно быть поломано крупно, чтобы сбалансировать вкус печенья и глазури. 2. Для любителей орехов можно смело добавлять в основу грецкие или фундук. 3. Подавать «колбасу» к столу нужно прямо из холодильника, чтобы ваш десерт таял во рту, а не в тарелке.