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Шоколадная «колбаса». Десерт, который тает во рту. Рецепт ведущей ОНТ Екатерины Тишкевич

22.04.2020 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Шоколадная «колбаса». Десерт, который тает во рту. Рецепт ведущей ОНТ Екатерины Тишкевич

Шоколадная «колбаса» –  десерт, который тает во рту. Своим рецептом этого лакомства специально для читателей ONT.BY делится ведущая «Наших новостей» Екатерина Тишкевич

Как готовить основу?
В глубокую ёмкость разламываем на кусочки 4 пачки печенья «К чаю».


Как готовить глазурь?
В сотейнике смешиваем полпачки сливочного масла, 150 г. сметаны, 4-5 ст. л. какао-порошка, 4-5 ст. л. сахара. Разогреваем на медленном огне, постоянно помешивая. Не кипятим, следим, чтобы все ингредиенты растаяли.


1. Заливаем горячей глазурью печенье и хорошенько размешиваем.
2. Перекладываем полученную массу в пищевую пленку, формируем «колбасу» и ставим в холодильник застывать. Через 2 часа шоколадная «колбаса» готова.


Секреты приготовления:
1. Печенье не должно быть поломано крупно, чтобы сбалансировать вкус печенья и глазури.
2. Для любителей орехов можно смело добавлять в основу грецкие или фундук.
3. Подавать «колбасу» к столу нужно прямо из холодильника, чтобы ваш десерт таял во рту, а не в тарелке.


Приятного аппетита!!!

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Теги: Новости
 
 
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Шоколадная «колбаса» –  десерт, который тает во рту. Своим рецептом этого лакомства специально для читателей ONT.BY делится ведущая «Наших новостей» Екатерина...
 
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