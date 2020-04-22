Шоколадная «колбаса». Десерт, который тает во рту. Рецепт ведущей ОНТ Екатерины Тишкевич

Источник материала: ОНТ

Шоколадная «колбаса» – десерт, который тает во рту. Своим рецептом этого лакомства специально для читателей ONT.BY делится ведущая «Наших новостей» Екатерина Тишкевич .

Как готовить основу?

В глубокую ёмкость разламываем на кусочки 4 пачки печенья «К чаю».



Как готовить глазурь?

В сотейнике смешиваем полпачки сливочного масла, 150 г. сметаны, 4-5 ст. л. какао-порошка, 4-5 ст. л. сахара. Разогреваем на медленном огне, постоянно помешивая. Не кипятим, следим, чтобы все ингредиенты растаяли.



1. Заливаем горячей глазурью печенье и хорошенько размешиваем.

2. Перекладываем полученную массу в пищевую пленку, формируем «колбасу» и ставим в холодильник застывать. Через 2 часа шоколадная «колбаса» готова.





Секреты приготовления:

1. Печенье не должно быть поломано крупно, чтобы сбалансировать вкус печенья и глазури.

2. Для любителей орехов можно смело добавлять в основу грецкие или фундук.

3. Подавать «колбасу» к столу нужно прямо из холодильника, чтобы ваш десерт таял во рту, а не в тарелке.



Приятного аппетита!!!

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