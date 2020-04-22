Прямые линии

Источник материала: Ивьевский край

23 апреля 2020 года с 9.00 до 13.00 в Ивьевском районном объединении профсоюзов будет проводить прямую линию по телефону 6-06-52 правовой инспектор труда Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности Виктор Викторович Шикас.

Обратившиеся могут задавать вопросы, касающиеся разъяснения норм законодательства, регулирующего сферу трудовых и связанных с ними правовых отношений. Предварительная запись по телефону 6-06-52.

25 апреля 2020 г. в Ивьевском райисполкоме с 9.00 до 12.00 будет проводить прямую линию с населением района по телефону 6-80-15 председатель Ивьевского районного исполнительного комитета Александр Иванович БУЛАК.