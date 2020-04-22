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По доброй традиции. 25 апреля - субботник

22.04.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

В этот день согласно постановлению Совета Министров от 16 апреля 2020 года № 233 республиканские органы госуправления и другие госорганизации, подчиненные правительству, местные органы власти, другие организации на добровольной основе могут провести субботник на рабочих местах или благоустроить историко-культурные ценности, территории населенных пунктов, подготовить детские оздоровительные и спортивно-оздоровительные лагеря к летнему сезону. Участие в субботнике примут и руководители госорганов.

Заработанные в этот день средства перечисляются через районные и городские исполкомы в облисполкомы и Минский горисполком.
Что касается дальнейшего распределения перечисленных средств, то 50% остаются в распоряжении облисполкомов и Минского горисполкома. Они направляются на подготовку детских лагерей к лету, благоустройство населенных пунктов, а также восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны.
Еще 50% средств облисполкомы и Минский горисполком перечисляют Министерству финансов. Эти средства в равных долях направляются Национальному художественному музею и Гомельскому облисполкому для реконструкции братского захоронения на месте сожженной деревни Ола в Светлогорском районе.
При участии в субботнике некоммерческих организаций денежные средства могут перечисляться в размерах, определяемых добровольно их коллективами.
Распоряжением председателя Ивьевского районного исполнительного комитета А. И. Булака создана рабочая группа по проведению республиканского и районного субботников.
Мероприятия станут завершающим этапом ежегодной весенней уборки на Ивьевщине - подытожат объявленный ранее месячник по наведению порядка на земле. К этому времени должны быть приведены в надлежащее состояние территории населенных пунктов района, историко-культурные памятники, воинские захоронения, места общего пользования.
Денежные средства, заработанные на республиканском и районном субботниках, в объемах, определяемых добровольно работниками, перечислят на расчетный счет № BY20 АКВВ 36415170000184000000 Ивьевского районного исполнительного комитета.
Подготовила Т. Болотова.

 
 
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В этот день согласно постановлению Совета Министров от 16 апреля 2020 года № 233 республиканские органы госуправления и другие госорганизации,...
 
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