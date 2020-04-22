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Opel анонсировал новую Mokka: кроссовер получит версию на электротяге
Источник материала: Tut.by
Кроссовер Opel Mokka появился на рынке восемь лет назад, а в 2016 году был обновлен, получив букву «X» в обозначении. Тем временем немцы готовят к дебюту «паркетник» второго поколения, который снова станет называться просто Mokka.
Сегодня Opel начал тизерную акцию для подогрева интереса к будущей новинке. Прототипы новой Mokka все еще укутаны в камуфляж с наклеенной литерой «K» по бокам кузова. А из новой информации — обещание Opel вывести на рынок чисто электрическую модификацию Mokka, которая дебютирует одновременно с обычными версиями.
За основу новой Mokka взята компактная модульная архитектура CMP (Common Modular Platform) с полузависимой задней подвеской, на которой базируются новый
Точной даты премьеры новой Mokka не называется, но кроссовер должны рассекретить уже до конца года. В продаже Mokka второго поколения ожидается в начале 2021 года.
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Кроссовер Opel Mokka появился на рынке восемь лет назад, а в 2016 году был обновлен, получив букву «X» в обозначении. Тем временем к дебюту готовится «паркетник» второго...
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