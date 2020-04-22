Opel анонсировал новую Mokka: кроссовер получит версию на электротяге

Источник материала: Tut.by

Кроссовер Opel Mokka появился на рынке восемь лет назад, а в 2016 году был обновлен, получив букву «X» в обозначении. Тем временем немцы готовят к дебюту «паркетник» второго поколения, который снова станет называться просто Mokka.





Сегодня Opel начал тизерную акцию для подогрева интереса к будущей новинке. Прототипы новой Mokka все еще укутаны в камуфляж с наклеенной литерой «K» по бокам кузова. А из новой информации — обещание Opel вывести на рынок чисто электрическую модификацию Mokka, которая дебютирует одновременно с обычными версиями.

За основу новой Mokka взята компактная модульная архитектура CMP (Common Modular Platform) с полузависимой задней подвеской, на которой базируются новый Peugeot 2008 и другие модели концерна PSA. В платформу изначально заложена возможность электрификации, причем электрической вариант Mokka внешне от «углеводородных» модификаций будет отличаться иной решеткой радиатора и декором. По всей видимости, с новым 2008 будущая Mokka разделит и гамму силовых агрегатов, включая бензиновые и дизельные моторы мощностью от 100 до 155 л.с. Электрическая модификация, как и e-2008, может получит 136-сильный мотор и батарею емкостью 50 кВтч.

Точной даты премьеры новой Mokka не называется, но кроссовер должны рассекретить уже до конца года. В продаже Mokka второго поколения ожидается в начале 2021 года.