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Диетолог дала рекомендации по питанию на самоизоляции

22.04.2020 13:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Диетолог дала рекомендации по питанию на самоизоляции

По словам главного внештатного диетолога Минздрава Екатерины Протасовой, иммунитет имеет белковую природу. Об этом специалист рассказала во время стрима «Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19». 

Находящимся на самоизоляции врач рекомендовала употреблять не менее 400 грамм овощей и фруктов. При этом обязательно необходимо отказаться от фаст-фуда и употреблять меньше соли сахара. В частности, стоит отказаться от чая с сахаром. Вместо этого, можно пить компоты и морсы.

По словам специалиста, питаться стоит 3-4 раза в день с двумя перекусами. 

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По словам главного внештатного диетолога Минздрава Екатерины Протасовой, иммунитет имеет белковую природу. Об этом специалист рассказала во время стрима...
 
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