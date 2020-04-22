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Диетолог дала рекомендации по питанию на самоизоляции
Источник материала: ОНТ
По словам главного внештатного диетолога Минздрава Екатерины Протасовой, иммунитет имеет белковую природу. Об этом специалист рассказала во время стрима «Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19».
Находящимся на самоизоляции врач рекомендовала употреблять не менее 400 грамм овощей и фруктов. При этом обязательно необходимо отказаться от фаст-фуда и употреблять меньше соли сахара. В частности, стоит отказаться от чая с сахаром. Вместо этого, можно пить компоты и морсы.
По словам специалиста, питаться стоит 3-4 раза в день с двумя перекусами.
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По словам главного внештатного диетолога Минздрава Екатерины Протасовой, иммунитет имеет белковую природу. Об этом специалист рассказала во время стрима...
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