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В Гродно бесправник на Audi врезался в Volkswagen, сел в троллейбус и уехал
Источник материала: Tut.by
Бесправник устроил ДТП в Гродно и скрылся с места аварии,
По информации инспекторов, водитель Audi ехал по улице Весенней и врезался в Volkswagen, который притормаживал перед пешеходным переходом. После столкновения водитель Audi попытался уехать с места происшествия, но из-за технической неисправности не смог, поэтому убежал на остановку, сел в троллейбус и уехал.
Сотрудники ГАИ установили личность водителя. Им оказался 38-летний бесправник (лишен за «пьяную» езду). Он пояснил милиционерам, что оставил место ДТП, так как испугался ответственности.
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Он пояснил милиционерам, что оставил место ДТП, так как испугался ответственности.
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