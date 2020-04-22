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В Гродно бесправник на Audi врезался в Volkswagen, сел в троллейбус и уехал

22.04.2020 13:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бесправник устроил ДТП в Гродно и скрылся с места аварии, сообщили в областной ГАИ.


По информации инспекторов, водитель Audi ехал по улице Весенней и врезался в Volkswagen, который притормаживал перед пешеходным переходом. После столкновения водитель Audi попытался уехать с места происшествия, но из-за технической неисправности не смог, поэтому убежал на остановку, сел в троллейбус и уехал.


Сотрудники ГАИ установили личность водителя. Им оказался 38-летний бесправник (лишен за «пьяную» езду). Он пояснил милиционерам, что оставил место ДТП, так как испугался ответственности.

 
Теги: Гродно
 
 
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Он пояснил милиционерам, что оставил место ДТП, так как испугался ответственности.
 
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