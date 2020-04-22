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В первом квартале 2020 года цены в Беларуси росли быстрее российских и украинских

22.04.2020 14:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По данным национальных органов статистики, среди стран бывшего СССР по росту потребительских цен в лидерах – Узбекистан, а на втором месте – Беларусь.

Рост потребительских цен в нашей стране за январь-март составил 2,74%. Для сравнения, в Узбекистане за аналогичный период цены увеличились на 2,8%.

На третьем месте расположился Кыргызстан (2,7%), за ним – Таджикистан (2,6%).

По информации агентства БелаПАН, пятое место разделили Азербайджан и Казахстан (по 2,3%).

В Грузии и Армении рост потребительских цен увеличился на 1,7%, в России – на 1,3%, в Латвии – 0,8%, в Молдове и Украине – 0,7%, в Эстонии – 0,6%, в Литве – 0,3%. По Туркменистану данных нет.

Примечательно, что в 2019 году наша страна в аналогичном рейтинге занимала шестое место (+4,73%), в 2018 – четвертое (+5,64%), в 2017 – девятое (+4,59%), в 2016 – третье (+10,58%).
 
 
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По данным национальных органов статистики, среди стран бывшего СССР по росту потребительских цен в лидерах – Узбекистан, а на втором месте – Беларусь.
 
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