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Татьяна Лугина о кожевенных предприятиях: чтобы они не закупали по импорту, а на нашей базе могли удовлетворять спрос
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Правительство Беларуси раскритиковало работу кожевенных организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несмотря на то, что с начала года ситуация в этой отрасли немного улучшилась, её эффективность пока низкая.
Напомним, с 2020 года введён госзаказ на кожсырьё и сняты все запреты.
Ситуация в данной отрасли рассматривается не первый раз. Разработана целая программа. Она предусматривает создание Белорусского кожевенного холдинга. В него могут войти 5 предприятий.
Сообща они будут работать над улучшением ассортимента и стратегией продаж. Тандем обувных и галантерейных компаний, отечественных и зарубежных, должен поднять эффективность и рентабельность кожевенной отрасли.
Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
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Татьяна Лугина о кожевенных предприятиях: чтобы они не закупали по импорту, а на нашей базе могли удовлетворять спрос
Новости Беларуси. Правительство Беларуси раскритиковало работу кожевенных организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несмотря на то, что с начала...
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