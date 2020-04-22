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Татьяна Лугина о кожевенных предприятиях: чтобы они не закупали по импорту, а на нашей базе могли удовлетворять спрос

22.04.2020 13:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Правительство Беларуси раскритиковало работу кожевенных организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несмотря на то, что с начала года ситуация в этой отрасли немного улучшилась, её эффективность пока низкая.    

Татьяна Лугина о кожевенных предприятиях: чтобы они не закупали по импорту, а на нашей базе могли удовлетворять спрос

Напомним, с 2020 года введён госзаказ на кожсырьё и сняты все запреты.

У предприятий есть возможность реализовывать невостребованное сырьё низкого качества на бирже.  

Татьяна Лугина о кожевенных предприятиях: чтобы они не закупали по импорту, а на нашей базе могли удовлетворять спрос

Ситуация в данной отрасли рассматривается не первый раз. Разработана целая программа. Она предусматривает создание Белорусского кожевенного холдинга. В него могут войти 5 предприятий.  

Татьяна Лугина о кожевенных предприятиях: чтобы они не закупали по импорту, а на нашей базе могли удовлетворять спрос

Сообща они будут работать над улучшением ассортимента и стратегией продаж. Тандем обувных и галантерейных компаний, отечественных и зарубежных, должен поднять эффективность и рентабельность кожевенной отрасли.  

Татьяна Лугина о кожевенных предприятиях: чтобы они не закупали по импорту, а на нашей базе могли удовлетворять спрос

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:  
Мы проводили ни один час, скажем, в беседе с этим бизнесом и конкретно с нашими холдингами крупными обувными для того, чтобы понять их, что им надо, какой продукт мы должны выпускать, как организационно мы должны взаимодействовать, какие подходы (в том числе по взаимодействию между предприятиями) и с точки зрения менеджмента, и с точки зрения технологий. Мы должны иметь для того, чтобы они не закупали по импорту, а имея такую замечательную и объёмную базу сырьевую в стране, чтобы мы на нашей базе, имея достаточно технологических и коммерческих компетенций, могли удовлетворять спрос друг друга.   

Татьяна Лугина о кожевенных предприятиях: чтобы они не закупали по импорту, а на нашей базе могли удовлетворять спрос


Негативно на развитии отрасли отразились также вопросы, связанные с пандемией COVID-19. Сейчас многие зарубежные потребители кожевенных товаров приостановили работу. Из-за падения спроса на режим неполной занятости перешли и отечественные производители.   

Люди в материале: Татьяна Лугина

 
 
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Новости Беларуси. Правительство Беларуси раскритиковало работу кожевенных организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несмотря на то, что с начала...
 
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