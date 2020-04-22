На ратуше развевался красный флаг. Где проходил последний рубеж обороны Могилёва?

Источник материала: СТВ

23 июля 1941 года противник прорвался на окраины Могилева. В ночь на 26 июля красноармейцы взорвали мост через Днепр.









Анастасия Дехтяр, корреспондент:

А здесь находился один из последних рубежей героической обороны. На высоте днепровских круч, на ратуше, вопреки, словно дразня врага, развевался красный флаг. Немцы пулеметными очередями его сбивали, но герои обороны снова и снова его водружали.

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Евгений Балберов, главный хранитель фондов Музея истории Могилёва, поисковик Могилёвского областного историко-патриотического поискового клуба «Виккру»:

Пулеметчик, засевший на башне нашей ратуши, до последнего патрона отстреливался. В послевоенные годы, когда проходило обследование зданий, пострадавших во время войны, там действительно нашли на верхних ярусах ратуши останки красноармейца с остатками пулемета.











