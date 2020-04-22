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На ратуше развевался красный флаг. Где проходил последний рубеж обороны Могилёва?
Источник материала: СТВ
23 июля 1941 года противник прорвался на окраины Могилева. В ночь на 26 июля красноармейцы взорвали мост через Днепр.
Анастасия Дехтяр, корреспондент:
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23 июля 1941 года противник прорвался на окраины Могилева. В ночь на 26 июля красноармейцы взорвали мост через Днепр.
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