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На ратуше развевался красный флаг. Где проходил последний рубеж обороны Могилёва?

22.04.2020 13:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

23 июля 1941 года противник прорвался на окраины Могилева. В ночь на 26 июля красноармейцы взорвали мост через Днепр.

На ратуше развевался красный флаг. Где проходил последний рубеж обороны Могилёва?

На ратуше развевался красный флаг. Где проходил последний рубеж обороны Могилёва?

Анастасия Дехтяр, корреспондент:
А здесь находился один из последних рубежей героической обороны. На высоте днепровских круч, на ратуше, вопреки, словно дразня врага, развевался красный флаг. Немцы пулеметными очередями его сбивали, но герои обороны снова и снова его водружали. 

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На ратуше развевался красный флаг. Где проходил последний рубеж обороны Могилёва?

На ратуше развевался красный флаг. Где проходил последний рубеж обороны Могилёва?

Евгений Балберов, главный хранитель фондов Музея истории Могилёва, поисковик Могилёвского областного историко-патриотического поискового клуба «Виккру»:
Пулеметчик, засевший на башне нашей ратуши, до последнего патрона отстреливался. В послевоенные годы, когда проходило обследование зданий, пострадавших во время войны, там действительно нашли на верхних ярусах ратуши останки красноармейца с остатками пулемета.  

На ратуше развевался красный флаг. Где проходил последний рубеж обороны Могилёва?

На ратуше развевался красный флаг. Где проходил последний рубеж обороны Могилёва?

На ратуше развевался красный флаг. Где проходил последний рубеж обороны Могилёва?

Люди в материале: Анастасия Дехтяр, Евгений Балберов

 
Теги: Могилев
 
 
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23 июля 1941 года противник прорвался на окраины Могилева. В ночь на 26 июля красноармейцы взорвали мост через Днепр.
 
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