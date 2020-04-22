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Черный день на работе: вот что произошло, когда водитель погрузчика уснул в неподходящий момент
Источник материала: Tut.by
Крайне неудачный момент в карьере оператора погрузчика попал на видео предположительно в России. Мужчина уснул прямо за рулем, находясь в этот момент на складе. Погрузчик врезался в стеллажи, и в итоге они просто рухнули вниз. Судя по всему, склад пришлось восстанавливать. Посмотрите, как это произошло.
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Крайне неудачный момент в карьере оператора погрузчика попал на видео.
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