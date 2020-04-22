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Были для Лукашенко, как кость в горле. Чем запомнились в Беларуси послы США

22.04.2020 15:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Диалог Лукашенко с новым американским послом тоже будет непростым.

Были для Лукашенко, как кость в горле. Чем запомнились в Беларуси послы США
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен выдвинуть заместителя помощника госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС Джули Фишер на пост посла США в Беларуси.



UDF.BY рассказывает, чем запомнились в Беларуси предыдущие послы США – их деятельность почти каждый раз сопровождалась политическими скандалами.


Дэвид Суорц



Дэвид Суорц стал первым американским послом в независимой Беларуси. Он готовил визит в Минск президента США Билла Клинтона. Суорц ушел в отставку до того, как руководителем Беларуси стал Александр Лукашенко и политика властей кардинально изменилась.

Спустя годы дипломат возглавил фонд Европейского гуманитарного университета в Минске. Когда ЕГУ был закрыт, он учредил центр белорусских исследований в Саутвестернском колледже.

В 2013 году Суорц призвал правительство США признать Раду Белорусской Народной Республики (БНР) как легитимную власть Беларуси.

Кеннет Яловиц



Кеннет Яловиц работал послом в Беларуси в 1994–1997 годах. Позже он вспоминал, что те годы в американо-белорусских отношениях были очень сложными, поскольку Лукашенко устанавливал свою авторитарную власть.

Отношения были омрачены и трагедией, когда силовики сбили воздушный шар с американскими путешественниками.

Кеннет Яловиц вспоминал, что в начале 90-х молодого депутата Лукашенко в Вашингтоне считали неперспективным политиком. Дипломат считал, что главу Беларуси неслучайно называют последним диктатором Европы.

Дениэль Спекхард



Посол в Беларуси с 1997 по 2000 год стал врагом Лукашенко, после того как вместе с другими представителями зарубежных стран отказался выселиться из «Дроздов». Лукашенко тогда заявил, что нахождение подразделения морских пехотинцев США в 50 метрах от его личной резиденции лностью исключено.

Увидев нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях, США отозвали Даниэля Спекхарда – в Беларусь он вернулся только через год.

Дипломат называл потитику белорусских властей в отношении оппозиции «ужасной».


Майкл Козак



Посол США в 2000-2003 годах вел себя в Беларуси намного решительнее предшественников. Приехав в Минск, Майкл Козак заявил в интервью газете «Народная воля» о нелегитимности всех ветвей белорусской власти.

Лукашенко почти полгода не принимал у Козака верительные грамоты и даже не пригласил его на традиционный новогодний прием для иностранных дипломатов.

Вместе с руководителем миссии ОБСЕ в Минске Гансом Георгом Виком посол США настаивал на выдвижении единого кандидата от оппозиции на президентских выборах-2001.

Через год Козак на одной из конференций обвинил Лукашенко в незаконной продаже оружия режиму Саддама Хусейна.

Джордж Крол



При после США в 2003-2006 годах белорусско-американские отношениях продолжили ухудшаться. Президент Джордж Буш подписал «Акт о демократии в Беларуси».

Посол Джордж Крол часто критиковал действия Лукашенко – и во внутренней политике, и в экономике. Активно он комментировал президентскую кампанию 2006 года, рассказывая об атмосфере незащищенности и страха в стране.

Карен Стюарт



Карен Стюарт прибыла в Минск осенью 2006 года и уже через полтора года покинула страну.

В конце 2007 года Лукашенко сказал о после США:

«Она будет вышвырнута первой. Ходит по оппозиционным тусовкам и заявляет о возможности введения экономических санкций в отношении Беларуси, «подогревая» ситуацию».

Через несколько месяцев США ввели экономические санкции против концерна «Белнефтехим» и Карен Стюарт была вынуждена покинуть страну. С тех пор послы США в нашей стране не работали.

Лукашенко неожиданно вспомнил о Карен Стюарт в конце прошлого года, рассказав, почему в 2008-м власти настояли на том, чтобы дипломат покинула страну – оказывается, «за вмешательство в выборы».


…Как бы власти Беларуси и США не пытались нормализовать отношения, учитывая предыдущий опыт, можно сделать прогноз: диалог Лукашенко с новым американским послом будет непростым.
 
Теги: Минск
 
 
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