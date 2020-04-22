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Счастье длилось недолго: белорусский рубль девальвировался ко всем валютам

22.04.2020 15:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Доллар, евро и российский рубль подорожали на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 22 апреля. Стоимость валютной корзины выросла на 0,24% до максимума за неделю.

Курс доллара вырос на 0,0125 BYN до 2,4949 BYN/USD до максимума за 13 дней. Укрепление доллар идёт уже третий день подряд.

Курс евро поднялся на 0,0104 BYN до 2,7028 BYN/EUR. Евровалюта после трёх дней роста подорожала на 0,0539 BYN до максимума за 12 дней.

Курс российского рубля поднялся всего на 0,0001 BYN до 3,2460 BYN/100 RUB и покинул минимум за 33 дня.

Напомним, что вчера сотня российских рублей рухнула в цене сразу на 0,0361 BYN.

Центробанк России

ЦБРФ поднимет официальный курс доллара на завтра на 79 копеек до 77,0416 российских рублей, а официальный курс евро на завтра вырастет примерно на один рубль до 83,61 российских рублей.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Доллар, евро и российский рубль подорожали на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 22 апреля. Стоимость валютной корзины выросла на 0,24% до максимума за неделю.
 
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