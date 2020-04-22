|
Счастье длилось недолго: белорусский рубль девальвировался ко всем валютам
Источник материала: Партизан
Доллар, евро и российский рубль подорожали на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 22 апреля. Стоимость валютной корзины выросла на 0,24% до максимума за неделю.
Курс доллара вырос на 0,0125 BYN до 2,4949 BYN/USD до максимума за 13 дней. Укрепление доллар идёт уже третий день подряд.
Курс евро поднялся на 0,0104 BYN до 2,7028 BYN/EUR. Евровалюта после трёх дней роста подорожала на 0,0539 BYN до максимума за 12 дней.
Курс российского рубля поднялся всего на 0,0001 BYN до 3,2460 BYN/100 RUB и покинул минимум за 33 дня.
Напомним, что вчера сотня российских рублей рухнула в цене сразу на 0,0361 BYN.
Центробанк России
ЦБРФ поднимет официальный курс доллара на завтра на 79 копеек до 77,0416 российских рублей, а официальный курс евро на завтра вырастет примерно на один рубль до 83,61 российских рублей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доллар, евро и российский рубль подорожали на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 22 апреля. Стоимость валютной корзины выросла на 0,24% до максимума за неделю.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)