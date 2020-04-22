Счастье длилось недолго: белорусский рубль девальвировался ко всем валютам

Курс доллара вырос на 0,0125 BYN до 2,4949 BYN/USD до максимума за 13 дней. Укрепление доллар идёт уже третий день подряд.





Курс евро поднялся на 0,0104 BYN до 2,7028 BYN/EUR. Евро валюта после трёх дней роста подорожала на 0,0539 BYN до максимума за 12 дней.





Курс российского рубля поднялся всего на 0,0001 BYN до 3,2460 BYN/100 RUB и покинул минимум за 33 дня.





Напомним, что вчера сотня российских рублей рухнула в цене сразу на 0,0361 BYN.





Центробанк России

ЦБРФ поднимет официальный курс доллара на завтра на 79 копеек до 77,0416 российских рублей, а официальный курс евро на завтра вырастет примерно на один рубль до 83,61 российских рублей.