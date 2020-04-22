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Здесь нет частей, которые отличаются от настоящих. Какой будет «катюша» на Кургане Славы, рассказывает реставратор
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. По заводским чертежам и с оригинальными деталями. В Беларуси отреставрировали легендарную «катюшу», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Некоторые части обшивки, а также пульт управления стрельбой в кабине и колёса с дисками сохранились со времён Великой Отечественной войны. В машине есть мотор. Правда, пока техника не на ходу.
«Катюша» пополнит экспозицию военной техники у Кургана Славы 9 Мая. Там уже возводится пьедестал в форме звезды. БМ-13 появится рядом со штурмовиком ИЛ-2. Также одним из символов Победы.
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Здесь нет частей, которые отличаются от настоящих. Какой будет «катюша» на Кургане Славы, рассказывает реставратор
Новости Беларуси. По заводским чертежам и с оригинальными деталями. В Беларуси отреставрировали легендарную «катюшу», сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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