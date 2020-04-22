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Убегающая от собак корова с разбега упала в бассейн, и это закончилось очень странно
Источник материала: Tut.by
Очень странное видео сняла камера наблюдения в США. На нем видно, как две собаки преследовали корову и загнали ее в бассейн. Одна из собак сама оказалась в воде, и животные не могли выбраться наружу. Так длилось до тех пор, пока на помощь им не пришли два всадника с лассо в руках. Что происходит, понять сложно, но выглядит это крайне необычно: убедитесь сами.
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Это видео из США одно из самых странных, которые вы могли видеть.
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