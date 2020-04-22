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Саакашвили подтвердил: Зеленский предложил ему пост вице-премьера

22.04.2020 16:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Михаил Саакашвили может быть назначен на пост вице-премьера Украины уже в ближайшую пятницу

Президент Украины Владимир Зеленский предложил бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили стать вице-премьером правительства Украины по вопросам реформ. Об этом сам Саакашвили рассказал в среду в своём фейсбуке.

По его словам, он уже обсудил возможную работу в правительстве с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Саакашвили назвал предложение "большой честью" и напомнил, что поддерживал Владимира Зеленского во время выборов, заявив, что связывает с его командой "большие надежды для Украины".


О предложении Саакашвили войти в правительство изначально со ссылкой на источники в пропрезидентской партии "Слуга народа" сообщило издание "Новое время". Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук подтвердила изданию, что Саакашвили встретится с депутатами и представит им свою программу уже в эту пятницу.

Саакашвили председателем Одесской областной государственной администрации (губернатором региона) и выдал ему украинское гражданство. В 2017 году он отменил оба своих решения.

В сентябре того же года Саакашвили с помощью своих сторонников прорвался на территорию Украины и потребовал отставки Порошенко. Ему запретили въезд в страну, он называл решение об отзыве гражданство и запрете на въезд незаконными. 

28 мая 2020 года Владимир Зеленский вернул ему гражданство.
Кандидатуру Саакашвили должна одобрить Верховная рада. Ожидается, что это произойдёт на пленарном заседании в пятницу, 24 апреля.
 
 
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Михаил Саакашвили может быть назначен на пост вице-премьера Украины уже в ближайшую пятницу
 
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