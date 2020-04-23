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В ночном небе летают равноудалённые точки друг за другом? Теперь их будет больше
23.04.2020 12:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Ещё неделю назад мы рассказывали что это - спутники Илона Маска. А вчера пришла новость - SpaceX запустила ракету-носитель с 60 спутниками Starlink, а это значит, что летающих точек в небе Бреста станет больше.
Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей на всей планете за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов. Эта система связи повсеместно, включая труднодоступные и малонаселенные районы, будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет на скорости 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G.
Видео: SpaceX, YouTube
Но прежде, чем спутники разведут по своим орбитам, это будет выглядеть вот так:
Съёмки годовой давности, когда на орбиту вышли спутники, которые сейчас вы видите в ночном небе Бреста, летящими с запада на восток один за одним. Тот факт, что они внезапно исчезают прямо посреди неба, говорит о переходе терминатора - границы дня и ночи. В небе она будет повыше, чем на земле.
В перспективе наше небу будет выглядеть так.
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Ещё неделю назад мы рассказывали что это - спутники Илона Маска. А вчера пришла новость - SpaceX запустила ракету-носитель с 60 спутниками Starlink, а это значит, что...
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