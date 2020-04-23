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В ночном небе летают равноудалённые точки друг за другом? Теперь их будет больше

23.04.2020 12:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Ещё неделю назад мы рассказывали что это - спутники Илона Маска. А вчера пришла новость - SpaceX запустила ракету-носитель с 60 спутниками Starlink, а это значит, что летающих точек в небе Бреста станет больше.

В ночном небе летают равноудалённые точки друг за другом? Теперь их будет больше

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей на всей планете за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов. Эта система связи повсеместно, включая труднодоступные и малонаселенные районы, будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет на скорости 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G.

Видео: SpaceX, YouTube

Но прежде, чем спутники разведут по своим орбитам, это будет выглядеть вот так:

Съёмки годовой давности, когда на орбиту вышли спутники, которые сейчас вы видите в ночном небе Бреста, летящими с запада на восток один за одним. Тот факт, что они внезапно исчезают прямо посреди неба, говорит о переходе терминатора - границы дня и ночи. В небе она будет повыше, чем на земле.

В ночном небе летают равноудалённые точки друг за другом? Теперь их будет больше

В перспективе наше небу будет выглядеть так.

 
Теги: Новости, Брест
 
 
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  Ещё неделю назад мы рассказывали что это - спутники Илона Маска. А вчера пришла новость - SpaceX запустила ракету-носитель с 60 спутниками Starlink, а это значит, что...
 
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