Минфин определил порядок перечисления заработанных на субботнике денег

Источник материала: Виртуальный Брест

Порядок перечисления денежных средств, заработанных на республиканском субботнике в 2020 году, определен постановлением Министерства финансов от 21 апреля 2020 года №18, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале .





Республиканские органы госуправления и другие госорганизации, подчиненные правительству, местные исполнительные и распорядительные органы, другие организации перечисляют деньги на отдельные банковские счета (балансовый счет 3641) районных и городских (Минского городского) исполнительных комитетов.

Принимающие участие в субботнике некоммерческие организации перечисляют средства на отдельные счета районных и городских исполнительных комитетов или на текущий банковский счет организации с последующим перечислением их на отдельные счета районных и городских исполнительных комитетов.

Районные и городские исполнительные комитеты ежедневно переводят полученные средства на отдельные счета облисполкомов.

Облисполкомы, Минский горисполком ежедневно перечисляют 50% полученных денег на отдельный счет (балансовый счет 3640) Минфина по учету средств республиканского субботника в Национальном банке.

Как сообщалось, республиканский субботник пройдет 25 апреля