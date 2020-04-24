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Земляки-ветераны Великой Отечественной войны. Михаил Григорьевич Козляковский из деревни Каллауровичи

24.04.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Очень важно нынешнему поколению не забывать и передавать потомкам историю Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Страшная трагедия коснулась абсолютно каждого белоруса. В эти тяжелые годы солдаты и обычные жители нашей страны совершали героические поступки и, пройдя через боль и лишения, сохранили мужество, доброе сердце и любовь к Родине. С каждым годом все меньше и меньше остается участников и свидетелей тех страшных событий. В Пинском районе их осталось лишь двадцать. Корреспонденты pinsknews.by в совместном проекте «Полесской правды» и Пинского районного исполнительного комитета расскажут о каждом из них.

Земляки-ветераны Великой Отечественной войны. Михаил Григорьевич Козляковский из деревни Каллауровичи

М.Г. Козляковский

29 марта 94 года исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Михаилу Григорьевичу Козляковскому из д. Каллауровичи.

В ряды Советской Армии его призвали летом 1944 года. Почти сразу же после призыва Михаил Григорьевич заболел брюшным тифом. Целый месяц лечился. После выздоровления его забрали в армию в г. Козельск в России. Там молодой боец принял присягу, после чего его отправили в Монголию, в зенитную артиллерию. Находился там Михаил Григорьевич до окончания войны с Японией. Потом во Владивостоке охранял военные объекты различного назначения. Финалом службы М.Г. Козляковского стал остров Сахалин.

На родину Михаил Григорьевич вернулся лишь в 1951 году. Нелегким был его путь домой – добирался в родные Каллауровичи солдат целый месяц.

К счастью, когда Михаил Григорьевич вернулся домой, родители были еще живы. Но не суждено было встретиться ему со своими братьями. Старший Александр, 1912 года рождения, погиб в 1944 году на войне. Еще одного брата Ивана, 1922 года рождения, угнали в Германию, откуда он попал в Челябинск. Долгое время об Иване ничего не было известно, и лишь спустя 25 лет вернулся он на родину. Третий брат Федор долгое время жил в Риге.

В 1952 году Михаил Григорьевич женился. Более 61 года прожил он душа в душу со своей любимой женой Доминикой Антоновной. К сожалению, ее уже нет рядом. Но ветеран никогда не остается один. Его регулярно навещает племянница, также он находится на обслуживании в ТЦСОН Пинского района.

Михаил Григорьевич награжден медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией» и другими. Он – частый гость в местной школе, и ребята не забывают ветерана, поздравляют его с праздниками, помогают навести порядок на подворье.

Инна Урбанович

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