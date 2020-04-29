В прямом эфире на VOKA бесплатно покажут концерт метал-группы ZNICH

29 апреля в прямом эфире VOKA выступит белорусская метал-группа ZNICH. Доступ к просмотру онлайн-концерта бесплатный из любой точки мира. Трансляция начнется в 19:00.

Если послушать музыку ZNICH хоть раз, потом перепутать ее с чем-нибудь другим уже невозможно. Группа является одним из основателей направления Folk Pagan Metal в Беларуси. Использование аутентичных инструментов, сочетание традиционных вокальных приемов и сильного гроулинга выгодно отличает коллектив от многих других представителей этого стиля.

С 1996 года музыканты выпустила восемь альбомов («Язычнiк я…», «Дух зямлi», «Запаветы апошняга старца», «Крыжы-абярэгi», «Мроя», «Слова Зямлi», «Чорны Сiмвал», «Рух Сонца» совместно с Rutvica) и три сингла («Адчуваннi вясны», «Крумкач», «Ой над ракою»). В программу онлайн-концерта войдут песни разных лет, а также прозвучат композиции из нового альбома, над которым группа сейчас работает.

Все желающие смогут увидеть и услышать выступление ZNICH у себя дома, зайдя в приложение VOKA на любом устройстве или на сайт voka.tv Авторизация для просмотра не требуется, а после прямого эфира запись концерта выложат в архив видеосервиса.