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В музее Янки Купалы стартовал литературный марафон «Клiчу вас на Пабеду...»
Источник материала: ОНТ
«Клічу вас я на Пабеду…» – литературный флешмоб стартовал сегодня в музее Янки Купалы. До 9 мая в Сети разными голосами впервые прозвучат все стихи народного поэта Беларуси и его публицистика периода Великой Отечественной войны. Присоединится к праздничному онлайн-марафону может каждый. Откройте на неделе томик бессмертного.
Точная дата создания этой дебютной «песни» Купалы о войне неизвестна. Датируют «Паўстаў народ» 31 июля 1941-го – по выходу в свет на первой полосе фронтовой газеты «За Савецкую Беларусь». Поэт изменял заглавия на более ёмкие. Рукописи не горят.
Ничто не забыто – все строки классика, «порохом пропахшие», обретут звук ко дню, который наши предки приближали как могли. Слушайте в соцсетях. В эвакуации поэт «с головой» погрузился в работу на фронте публицистики. Его правки – заверено экспертами.
«На змаганне, на перамогу, наш родны беларускі народ!» – машинописный текст июня 1941-го. Этот призыв написан двумя руками – Янки Купалы и Якуба Коласа. Послание в виде листовок забрасывали в глубокий тыл врага, многие носили его у самого сердца вместе с фотографиями родных. Словно штык пронзали слова Песняров.
Где бы ни был Купала – в Москве, Чебоксарах, Казани, селе Печищи – Родина знала: «Клічу вас я на Пабеду…» Стихотворение «Беларускім партызанам» стало гимном народных мстителей: переписывали, заучивали, смело шли вместе в бой, на подвиг.
Это стихотворение Купала собирался прочесть в эфире Белорусского радио. Но передача не вышла. 28 июня 1942-го года не стало поэта, который больше, чем поэт. Песняры не умирают, пока из уст в уста #чытаем_Купалу_разам. Равняемся на Победу.
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«Клічу вас я на Пабеду…» – литературный флешмоб стартовал сегодня в музее Янки Купалы. До 9 мая в Сети разными голосами впервые прозвучат все стихи народного поэта...
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