Источник материала: ОНТ

У гендиректора Tesla и основателя SpaceX Илона Маска и певицы Клэр Элис Буше (известна как Граймс) родился ребенок. Об этом бизнесмен написал в Twitter.

«Мама и ребенок в порядке», – сообщил Маск.

У канадской исполнительницы Граймс это первый ребенок. Илон Маск стал отцом в шестой раз, у бизнесмена есть пятеро детей от первого брака.

Ранее сообщалось , что Маск выступил за отмену карантина в США.

Фото: Invision / AP / Charles Sykes

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