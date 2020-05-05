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Илон Маск стал отцом в шестой раз

05.05.2020 09:14 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Илон Маск стал отцом в шестой раз

У гендиректора Tesla и основателя SpaceX Илона Маска и певицы Клэр Элис Буше (известна как Граймс) родился ребенок. Об этом бизнесмен написал в Twitter.

«Мама и ребенок в порядке», – сообщил Маск.

У канадской исполнительницы Граймс это первый ребенок. Илон Маск стал отцом в шестой раз, у бизнесмена есть пятеро детей от первого брака.

Ранее сообщалось, что Маск выступил за отмену карантина в США.

Фото: Invision / AP / Charles Sykes

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У гендиректора Tesla и основателя SpaceX Илона Маска и певицы Клэр Элис Буше (известна как Граймс) родился ребенок. Об этом бизнесмен написал в Twitter. «Мама и ребенок в...
 
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