|
Автомобиль горел на улице Ратомской в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Легковой автомобиль горел утром 5 мая на улице Ратомской в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Полыхающую машину заметил прохожий и сообщил о происшествии в МЧС.
Пламя охватило моторный отсек. Огонь ликвидировали за 10 минут. К счастью, обошлось без жертв. Причины пока устанавливаются.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Легковой автомобиль горел утром 5 мая на улице Ратомской в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Полыхающую машину...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)