Автомобиль горел на улице Ратомской в Минске

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Легковой автомобиль горел утром 5 мая на улице Ратомской в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





Полыхающую машину заметил прохожий и сообщил о происшествии в МЧС.

Пламя охватило моторный отсек. Огонь ликвидировали за 10 минут. К счастью, обошлось без жертв. Причины пока устанавливаются.