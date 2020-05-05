Самоизоляция провоцирует домашнее насилие? Как проблему решают в Слуцке

Источник материала: Слуцк Город

Не всегда, к сожалению, дом может быть безопасным местом. С введением карантина во всем мире резко возросло количество случаев домашнего насилия. В Беларуси, к счастью, сильного роста не отмечают. Но, например, в Слуцкий РОВД только в первом квартале 2020 года поступило более 300 сообщений о насилии в семье, пишет МЛЫН.

За три месяца сотрудники Слуцкого РОВД объявили 67 официальных предупреждений лицам, совершившим правонарушения в отношении членов семьи, и вынесли 43 защитных предписания, которые обязывают агрессора покинуть общее с пострадавшим от домашнего насилия жилье сроком до 30 суток.

Островок безопасности

«Бьет – значит, любит» – этот дикий архаизм для кого-то до сих пор актуален. И даже если человек осознает, что побои – сомнительное проявление любви, не у каждого хватает духу признать, что у него в семье не все гладко. «Что скажут люди?», «смогу ли я жить самостоятельно?», «не пожалею ли о своем решении?» — вопросов десятки, найти ответы на них человеку, попавшему в трудное положение, сложно.





— Никто не поможет пострадавшему до тех пор, пока он сам этого не захочет. Ни милиция, ни психологи. Домашнее насилие не происходит в одно мгновение: вчера все было отлично, а сегодня муж избил. К этой грани семья идет 5–10 лет. И жертва, и агрессор. Где-то муж позволил себе чуть больше, а жена промолчала. Где-то сын выместил зло на матери, а та стала искать оправдание его поступку. Почему от агрессора не уходят? Причин множество. Это и особенности нашего менталитета, и психологическая зависимость жертвы от насильника. А, может быть, все проще и прозаичнее — попросту некуда идти, — говорит заведующая отделением социальной адаптации и реабилитации Слуцкого территориального центра социального обслуживания населения (ТЦСОН) Елена Анопреенко-Шахнович.

Впрочем, если человек готов изменить свою жизнь, пристанище найдется. При каждом территориальном центре в нашей стране есть кризисная комната, где готовы принять пострадавших от насилия. Срок пребывания зависит от конкретной ситуации. Слуцкое убежище принимает тех, кому больше некуда идти, вот уже почти семь лет. За это время здесь побывали 36 человек — женщины, дети, пожилые люди.

Адрес кризисной комнаты не найти в интернете. Даже журналисту не раскрывают ее местонахождение. Попасть сюда можно только обратившись в милицию, больницу, отдел образования или территориальный центр.

— Чаще кризисная комната требуется женщинам. За все время у нас было двое мужчин — оба пожилые, пострадавшие от собственных детей. Каждая история уникальная, у каждой своя боль, — рассказывает Елена Анопреенко-Шахнович.

Двумя реальными историями руководитель центра поделилась с МЛЫН.BY. Одна из них уже закончилась благополучно, другой только предстоит разрешиться. Но обе они отражают главную суть проблемы – пока жертва молчит, насилие продолжается.

Долгий путь домой

История россиянки Ирины (здесь и далее имена изменены по этическим причинам) начиналась, как сотни тысяч других: встретила хорошего парня, вышла замуж, родила ребенка. И тут семейная жизнь дала трещину: муж стал все чаще и чаще поднимать руку на жену. Женщина забеременела во второй раз. Побои «любящего» супруга привели к тому, что ребенок умер сразу после родов. Даже это не остановило попыток Ирины сохранить семью, и вскоре она родила еще дочку. И вместе с двумя маленькими детьми переехала на Родину мужа, в Слуцк.





Семья мужа жила обеспечено: большая квартира, родители неплохо зарабатывают. Свекровь — сильная, властная женщина — с первых дней невзлюбила Ирину и ее детей. Постоянные упреки и обиды — меньшее, что приходилось терпеть женщине. И муж снова стал поднимать руку. Ирине перестали давать деньги на еду. В один из дней женщину вместе с детьми просто выставили за порог. Идти ей было некуда, соседи подсказали обратиться в кризисную комнату.

Здесь Ирина провела почти три месяца. Средства ей собирали всем миром. Очень помогли представители религиозного сообщества: католики, православные, протестанты. Но кризисная комната – мера временная. И женщина приняла решение возвращаться домой, в Россию. Помощь в оформлении документов и сборе денег на билеты оказали представители общественного объединения «Радислава» — у них в убежище Ирина провела еще несколько месяцев.

Дома все как-то стало на круги своя – женщина получила социальное жилье, пособие на детей. И самое главное — спокойную, тихую жизнь для себя и дочек. Пусть и не в таких шикарных условиях, как раньше.

Слепая материнская любовь

Иногда женщины, оставаясь жить с мужем-тираном, оправдывают свой поступок тем, что не хотят лишать детей отца. Они не хотят понять главного: ребенок, которого воспитывают в атмосфере домашнего насилия, и сам может вырасти либо жертвой, либо агрессором.

60-летнюю жительницу Слуцкого района Светлану в молодости часто поколачивал муж. Женщина терпела, мол, у кого семейная жизнь идеальная? Тем более супруг хорошо зарабатывает, любит сына.

Годы шли, мужа не стало, сын вырос, личная жизнь не сложилась. Казалось бы, красавец, умница, а ни работы приличной, ни жены, ни детишек. Живет вместе со Светланой на ее пенсию, еще и пить начал. Денег вечно не хватает, а тут мать со своими нотациями. И он нашел удобный способ вымещать злость и недовольство — начал бить Светлану. Сначала так, чтобы не оставалось синяков, потом избивал до полусмерти. Мать терпела, никому не признавалась, говорила, что случайно споткнулась и упала. Не хотела портить сыну жизнь, пока однажды он не взял в руки топор. На защиту Светланы вступились соседи. Они же и вызвали милицию. С множеством травм женщину доставили в больницу, а оттуда она поехала уже не домой, а в кризисную комнату.

Первое время не шла на контакт с психологами, вину сына не признавала и всячески его оправдывала. А потом во всем созналась: как родной человек избивает ее кулаками, как грозится поджечь дом, как она боится взглянуть ему в глаза.

После всего произошедшего суд вынес защитное предписание: мужчина не имеет права приближаться к матери в течение 30 суток. Что будет по истечении этого срока, непонятно. Возможно, Светлана вернется к привычной жизни с побоями сына, а возможно, продолжит борьбу с агрессором и перестанет покрывать его. Теперь все только в ее руках.



Екатерина Елисеева

МЛЫН.BY