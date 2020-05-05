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Белорусские нотариусы будут консультировать бесплатно в мае

05.05.2020 17:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские нотариусы в мае будут консультировать бесплатно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благотворительная акция, посвященная 75-летию Победы, начнется 8 мая. В этот день получить ответы на вопросы можно во всех нотариальных конторах и бюро страны в соответствии с графиком их работы.

Белорусские нотариусы будут консультировать бесплатно в мае

После праздника, с 11 мая, акция продолжится, но уже в удаленном формате – по телефонам или с использованием средств видеосвязи. Плата за подобные консультации взиматься не будет до конца месяца.

О других новостях экономики за 5 мая читайте здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий

 
 
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Новости Беларуси. Белорусские нотариусы в мае будут консультировать бесплатно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Благотворительная акция, посвященная...
 
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