Белорусские нотариусы будут консультировать бесплатно в мае

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские нотариусы в мае будут консультировать бесплатно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благотворительная акция, посвященная 75-летию Победы, начнется 8 мая. В этот день получить ответы на вопросы можно во всех нотариальных конторах и бюро страны в соответствии с графиком их работы.





После праздника, с 11 мая, акция продолжится, но уже в удаленном формате – по телефонам или с использованием средств видеосвязи. Плата за подобные консультации взиматься не будет до конца месяца.