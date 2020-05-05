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Банк развития поддержит производителей медицинских средств защиты и оборудования

05.05.2020 17:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Банк развития поддержит производителей медицинских средств защиты и оборудования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специально для этого подготовлен новый кредитный продукт.

Банк развития поддержит производителей медицинских средств защиты и оборудования

Его условия предусматривают оказание финансовой поддержки малым и средним предприятиям, которые заняты производством защитных костюмов, масок, перчаток, очков, респираторов, антисептиков, халатов и прочих средств и оборудования, потребность в которых резко возросла в последнее время.

Банк развития поддержит производителей медицинских средств защиты и оборудования

Получить помощь могут и другие компании, чья деятельность направлена на борьбу с распространением эпидемии. Проценты по кредиту составляют половину ставки рефинансирования Нацбанка плюс 2,5 пункта, то есть 6,88 % годовых. Получить его можно в банках-партнерах и лизинговых организациях, участвующих в программе финансовой поддержки малого и среднего бизнеса.

О других новостях экономики за 5 мая читайте здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий

 
 
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Новости Беларуси. Банк развития поддержит производителей медицинских средств защиты и оборудования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специально для...
 
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