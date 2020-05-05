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В Барановичах из автоприцепа на дорогу выпал теленок
Источник материала: Tut.by
3 мая на объездной дороге в Барановичах из автоприцепа на дорогу вывалился теленок. Инцидент попал на камеру авторегистратора.
Видео:
На записи видно, как микроавтобус с прицепом едет по улице Доминикана прямо. Сразу за съездом к транспортно-логистическому центру из прицепа на дорогу выпал теленок. Свидетелем произошедшего стал автомобиль, который ехал сзади в попутном направлении. Он успел среагировать и перестроиться в соседнюю полосу, а затем просигналил несколько раз, чтобы привлечь внимание перевозчика.
Что стало с животным — неизвестно. На записи видно, как водитель буса с прицепом развернулся и поехал за теленком.
К слову, 4 мая в группе
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А по Пинску бегал лось.
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