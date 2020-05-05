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В Барановичах из автоприцепа на дорогу выпал теленок

05.05.2020 20:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

3 мая на объездной дороге в Барановичах из автоприцепа на дорогу вывалился теленок. Инцидент попал на камеру авторегистратора.

Видео: Алексей Шугаев

На записи видно, как микроавтобус с прицепом едет по улице Доминикана прямо. Сразу за съездом к транспортно-логистическому центру из прицепа на дорогу выпал теленок. Свидетелем произошедшего стал автомобиль, который ехал сзади в попутном направлении. Он успел среагировать и перестроиться в соседнюю полосу, а затем просигналил несколько раз, чтобы привлечь внимание перевозчика.

Что стало с животным — неизвестно. На записи видно, как водитель буса с прицепом развернулся и поехал за теленком.

К слову, 4 мая в группе «Zello Пинск ГАИ» появилось видео, как по улицам Пинска бегает лось.

 
 
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