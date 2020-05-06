Водитель совершил незначительное ДТП на Пионерской и сбежал. Пьяный бесправник

Источник материала: Виртуальный Брест

28 апреля около 19.00 часов на улице Пионерской в г.Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором автомобили получили механические повреждения.







Брестчанин, 1967 года рождения, управляя автомобилем марки «Рено» совершил столкновение с остановившимся на запрещающий сигнал светофора автомобилем «Фольксваген», под управлением жителя Бреста, 1987 года рождения. В ДТП пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения.

После ДТП водитель «Рено» покинул место происшествия.

Но вскоре во дворовой территории улицы Московской был задержан сотрудниками БДПС ГАИ УВД Брестского облисполкома. Установлено, что водитель не имел права управления (никогда не получал) и уже повторно в течение года сел за руль транспортного средства, не имея права управления, в момент ДТП находился в состояния алкогольного опьянения (1,6 промилле алкоголя). В отношении нарушителя составлено 4 административных протокола.



ГАИ напоминает, что алкоголь и руль - вещи не совместимые. Каждый водитель должен помнить, что он отвечает не только за свою жизнь, но и жизнь других участников дорожного движения. За управление в нетрезвом состоянии грозит штраф в размере от 50 до 100 базовых величин, и лишение права управления сроком на три года! За управление, не имея права управления - штраф в размер от 5 до 20 базовых величин; повторно - штраф от 20 до 50 базовых величин или административный арест до 15 суток! ГАИ обращается ко всем участникам дорожного движения - если вы видите, что за руль садится нетрезвый водитель, не оставайтесь равнодушны, звоните по телефону 102. Только совместными усилиями мы можем сделать наши дороги безопасными!