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На Белорусскую АЭС доставлено ядерное топливо

06.05.2020 12:24 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На площадку строительства Белорусской атомной электростанции прибыл состав с ядерным топливом для первого энергоблока, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минэнерго Беларуси.

На Белорусскую АЭС доставлено ядерное топливо

"На АЭС обеспечена необходимая техническая готовность помещений, оборудования, систем и элементов, а также организационная готовность персонала станции к безопасному обращению со свежим ядерным топливом. До завоза топлива в соответствии с нормативными документами объекты первого энергоблока переданы под охрану внутренних войск в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе.

В соответствии с техническим регламентом специалисты Белорусской АЭС совместно с генеральным подрядчиком - АСЭ - обеспечат приемку топлива и проведение его входного контроля.

Как сообщалось, партия ядерного топлива для начальной загрузки в реактор первого энергоблока БелАЭС изготовлена на Новосибирском заводе химконцентратов (входит в топливную компанию Росатома "ТВЭЛ").

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область). Генеральным подрядчиком выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" (АСЭ). Ввод первого энергоблока запланирован в 2020 году, второго - в 2021-м.

 
 
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  На площадку строительства Белорусской атомной электростанции прибыл состав с ядерным топливом для первого энергоблока, сообщили корреспонденту БЕЛТА в...
 
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