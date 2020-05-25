21 мая в 14.21 в Волковысский РОЧС поступило сообщение о пожаре жилого дома, используемого под дачу в д. Ендриховцы Волковысского района.

В результате уничтожены имущество, перекрытие и кровля. Причина пожара устанавливается, сообщает сайт Гродненского ОУМЧС.