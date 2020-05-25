21 мая в 14.21 в Волковысский РОЧС поступило сообщение о пожаре жилого дома, используемого под дачу в д. Ендриховцы Волковысского района.
В результате уничтожены имущество, перекрытие и кровля. Причина пожара устанавливается,
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В Ендриховцах горел жилой дом
25.05.2020 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
21 мая в 14.21 в Волковысский РОЧС поступило сообщение о пожаре жилого дома, используемого под дачу в д. Ендриховцы Волковысского района.
В результате уничтожены имущество, перекрытие и кровля. Причина пожара устанавливается,
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21 мая в 14.21 в Волковысский РОЧС поступило сообщение о пожаре жилого дома, используемого под дачу в д. Ендриховцы Волковысского...
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