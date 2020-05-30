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Минздрав рассказал, положена ли медработнику поликлиники надбавка за работу в выходной в условиях COVID-19

30.05.2020 16:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Минздрав рассказал, положена ли медработнику поликлиники надбавка за работу в выходной день в условиях COVID-19. Разъяснения по указу от 16 апреля 2020 года №131, связанные с этим и другими вопросами, опубликованы на сайте министерства, сообщает БЕЛТА.

Минздрав рассказал, положена ли медработнику поликлиники надбавка за работу в выходной в условиях COVID-19

Например, если медицинский работник поликлиники привлекался к работе в выходной день с 8.00 до 14.00 для забора мазков у пациентов с COVID-19 и контактов первого уровня, по указу ему положена надбавка, пояснили в Минздраве.

"При разовом контакте выплата надбавки производится работникам за рабочий день по табелю, в том числе если работа выполнялась в общевыходной день по календарю, во время которого произошел контакт с зараженным пациентом из расчета суммы надбавки, определенной указом №131", - говорится в разъяснениях.

Также приводятся ответы на частные вопросы, касающиеся материального стимулирования работников здравоохранения. Причем речь идет не только о работе медперсонала поликлиник и стационаров, но и водителей амбулаторно-поликлинических организаций, которые перевозят пациентов в стационар, уборщиков служебных помещений, если они выполняют работу в условиях, связанных с инфекциями.

Как сообщалось, указ №131 касается работников здравоохранения бюджетных организаций (независимо от их ведомственной подчиненности), которые оказывают медпомощь (участвуют в ее оказании) пациентам с инфекциями и контактам первого уровня и (или) работают в условиях, связанных с инфекциями.

Ежемесячная надбавка устанавливается работникам приказом руководителя бюджетной организации, выплачивается за фактически отработанное время по основной должности, должности, занимаемой работником на условиях совместительства, а также при работе сверх нормы рабочего времени, начиная с 1 апреля 2020 года.

 
 
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  Минздрав рассказал, положена ли медработнику поликлиники надбавка за работу в выходной день в условиях COVID-19. Разъяснения по указу от 16 апреля 2020 года №131,...
 
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