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Бабарико в Бресте: «Ни один здравомыслящий человек в армии и силовых структурах не возьмет на себя кровь своего народа»

06.06.2020 16:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Потенциальный кандидат в президент заявил, что не нужно делать из людей в погонах преступников.


 


Потенциальный кандидат в президенты Виктор Бабарико днем 6 июня приехал в Брест и провел встречу для членов своей инициативной группы, на которой также присутствовали журналисты и брестчане. Прежде чем начать отвечать на вопросы, Бабарико высказал свое мнение по некоторым вопросам, в частности, прокомментировал слова действующего президента о том, что «мы никому не отдадим страну».

«В последнее время мы слышим от людей, которые, по идее, наняты белорусским народом на посты управлять страной, как они отзываются об этой стране невероятно уничижительно. «Мы сделали эту страну», говорят они, «Мы, если надо, никому ее не отдадим», «Мы, если надо, будем уничтожать собственный народ». Это страшно, на самом деле страшно. Я бы никогда в жизни не поверил, что кто-то это скажет, а, самое главное, я абсолютно уверен в том, что верх непорядочности, когда это говорят люди и будут давать преступные приказы другим. Нельзя стрелять в безоружных людей. Нельзя расстреливать собственный народ. И вот когда люди говорят: мы отдадим приказ и кто-то будет стрелять – ну, если уж ты такой смелый возьми и сам попробуй это сделать. И не делай из людей преступников. Я абсолютно уверен, что ни один здравомыслящий человек ни в армии, ни в каких-то силовых структурах не возьмет на себя кровь своего народа. Это для меня очень важно, и я надеюсь, что все прекрасно это понимают», – сказал Бабарико.
 
Теги: Брест
 
 
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Потенциальный кандидат в президент заявил, что не нужно делать из людей в погонах преступников.
 
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