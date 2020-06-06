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«Это действительно чудо». Что известно о монастыре, который посетил Александр Лукашенко в Могилёве
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 6 июня Президент посетил Свято-Никольский женский монастырь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Монастырь начали строить еще в XVII веке. На него нападали, его поджигали. В свое время его посещал и Николай II со своей большой семьей.
В здании когда-то были и тюрьма, и книжная база. Сегодня это полноценный монастырь, у него есть и свой земельный участок больше гектара.
В монастыре Президент в троицкую родительскую субботу зажег свечу, ему подарили икону. Рассказали об обители и ее развитии и показали восстановленный иконостас.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Новости Беларуси. 6 июня Президент посетил Свято-Никольский женский монастырь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Монастырь начали строить еще в XVII...
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